أخر المواضيع
-
الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوري الموحد: دستور سورية يصنعه السوريون وحدهم
-
رؤية الحزب الشيوعي السوري الموحد حول مستقبل البلاد بعد الأزمة
-
أوقفوا دعم الإرهاب.. وأنهوا حصار سورية
-
لقاء جديد في أستانا لبحث محاربة «النصرة» «واشنطن بوست»: ترامب يبحث عن طريقه إلى الرقة
-
لافروف يدعو الأمم المتحدة للإسراع في عقد جنيف
الصفحة الأولى
-
الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوري الموحد: دستور سورية يصنعه السوريون وحدهم
صرح الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوري الموحد بما يلي: كثر في الآونة الأخيرة طرح مشاريع عديدة تحت مسميات مختلفة تدور حول مشروع دستور جديد لسورية تنفيذاً لما أقره مؤتمر جنيف، واجتماع فيينا رقم 1و2وقرار مجلس الأمن رقم 2254. وكان أكثر الطروحات تفصيلاً هو ما عرض فيما أُسمي (المشروع الروسي).…
-
رؤية الحزب الشيوعي السوري الموحد حول مستقبل البلاد بعد الأزمة
ندرك نحن الشيوعيين السوريين أننا على أبواب مرحلة جديدة يجب أن يسود فيها هواء أكثر نقاءً وبعداً عن رائحة الدم، نفتح قلوبنا للتطورات القادمة لنتفاعل معها ولنعمل على إنبات بذرة الحل السياسي التي ولدت في (أستانا) منذ أيام. وقد اجتهدنا نحن في هذا الحزب، الحزب الشيوعي السوري الموحد، الذين نضع…
-
أوقفوا دعم الإرهاب.. وأنهوا حصار سورية
أوقفوا دعم الإرهاب.. وأنهوا حصار سورية.. ولا تتدخلوا في خيارات الشعب السوري هكذا يصبح كل شبر من الأراضي السورية منطقة آمنة؟! كتب مدير التحرير: ليست المرة الأولى التي تطفو فيها على سطح الأحداث مطالب الولايات المتحدة وشركائها بإنشاء مناطق آمنة داخل الأراضي السورية. وبغض النظر عن تباين نظرة كل من…
أحداث ومناسبات
شؤون عربية ودولية
-
تأثير الأزمة السورية على الوضع الأمني في الأردن
أصبح من المعروف جداً أن الحرب في سورية قد أثّرت بشدة على المملكة الأردنية, إذ أدت هذه الحرب إلى خسائر كبيرة في قطاع السياحة والتجارة وقطاعات أخرى مختلفة, وأدى وجود حوالي مليون نازح سوري في الأردن إلى خلق ضغوط هائلة على البنية التحتية, وزادت بشكل كبير من معدل البطالة ووصلت…العدد 755 الإثنين, 24 نيسان/أبريل 2017 بقلم صفوان داؤد
-
التطورات الاقتصادية والاجتماعية في ظل الأزمة (2)
محاضرة للرفيق فؤاد اللحام 3- تدمير وتخريب حجم هائل من البنى التحتية والمرافق العامة من شبكات الكهرباء والماء والطرق والسكك الحديدية والمشافي والمدارس، ما أدّى إلى تراجع كبير في الخدمات العامة كمّاً ونوعاً، بسبب عدم توفير الحماية اللازمة وخاصة للأساسية والاستراتيجية منها، مع صعوبة تأمين البدائل عنها ومستلزمات إصلاحها وارتفاع…العدد 754 الأحد, 23 نيسان/أبريل 2017 بقلم فؤاد اللحام
-
سـورية.. بين أيزنهاور وأوباما
بعد أسبوعين على هزيمة كل من فرنسا وبريطانيا وإسرائيل في حرب السويس، ألقى الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور في الخامس من كانون الثاني عام 1957 خطاباً أمام الكونغرس الأمريكي، تضمن ضرورة قيام الولايات المتحدة بإملاء الفراغ في منطقة الشرق الأوسط قبل أن تتعرض المنطقة لهيمنة الاتحاد السوفييتي عليها، مما يؤدي إلى…العدد 754 الأحد, 23 نيسان/أبريل 2017 بقلم المحامي فؤاد البني
شؤون اقتصادية
-
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تدرس الحكومة حالياً مشروع تعديل قوانين الاستثمار، والهدف المعلن هو وضع المحفزات التي تشجع المستثمرين الوطنيين والأجانب على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد السوري المختلفة.لن نعلق على المشروع الجديد في هذه المقالة، لكننا نذكّر بدور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العقد الأول من القرن الحالي، وهل كان هذا الدور مجدياً؟؟. ازدادت أهمية…العدد 755 الإثنين, 24 نيسان/أبريل 2017 بقلم بشار المنيّر
-
الثروة العالمية تتجاوز 256 تريليون دولار
خلصت دراسة أجراها مؤخراً مصرف (كريدي سويس) إلى أن الثروة العالمية زادت خلال سنة بوتيرة الزيادة السكانية ذاتها، ما يؤكد أن اقتصاد العالم لا يزال ينمو ببطء. وأفادت الدراسة التي أصدرها معهد البحوث التابع للمصرف بأن الثروة العالمية زادت 3.5 تريليونات دولار إلى 256 تريليون خلال الشهور الـ12 الماضية، ما…
-
كم يكلّف العنف الاقتصاد العالمي؟
يكبّد العنف الاقتصاد العالمي 13.6 تريليون دولار في السنة، وذلك بسبب الإنفاق على الميادين المرتبطة بالعنف والصراعات المسلحة، بحسب تقرير أعدّه معهد الاقتصاد والسلام. وقدّر معهد الاقتصاد والسلام في تقرير بعنوان (مؤشر السلام العالمي 2016) الإنفاق العالمي المرتبط بالعنف والحروب بنحو 13.6 تريليون دولار، وهو ما يعادل 13.3% من الناتج…
المواضيع الأكثر قراءة
- على الطريق سائرون تمت قراءته 69284 مرة
- سيذكرك شعبنا مناضلاً في سبيل حرية الوطن! تمت قراءته 66630 مرة
- عاش ومات نظيف الفكر واليد تمت قراءته 66107 مرة
- حياة خصبة وقاسية تمت قراءته 64917 مرة
- محطات مع يوسف الفيصل تمت قراءته 62534 مرة
- تعلمنا منك الصبر والمثابرة والنضال تمت قراءته 61461 مرة
- في ذمة التاريخ... أبا خلدون! تمت قراءته 61050 مرة
- الرفيق يوسف الفيصل (أبو خلدون) حزبي ووطني بامتياز امتزج تاريخه الشخصي بتاريخ حزبه ووطنه تمت قراءته 59839 مرة
- زواج السترة تمت قراءته 58450 مرة
- يوسف الفيصل قامة وطنية متجددة تمت قراءته 58119 مرة
شؤون محلية
-
هموم معيشية.. وبلدية اللاذقية تحارب لقمة الفقراء
صحيفة (النور) تتساءل: هل تستطيع بلدية اللاذقية تأمين فرص للفقراء الذين تحارب لقمة عيشهم بكسر بسطاتهم ومصادرة أرزاقهم لكي يعيشوا بكرامة البلد التي نصت عليها القوانين؟ متى يمارس الشعب سلطته وصوته في إيقاف هذا التعسف القهري الحاصل بحقه من قبل الحكومة وبعض المسؤولين والتجار بتهميش معيشته واعتقال حياته؟ لا صوت…العدد 756 الإثنين, 24 نيسان/أبريل 2017 بقلم سليمان أمين
-
وزارة الكهرباء..عندما لا تجوز الرحمة على الموتى!
احفروا على لوح قبور الفقراء السوريين: هنا يرقد بقايا من كتب اسمه في اللوح المحفوظ: الشقي الأبدي، وفي سجلات التكفيريين الدواعش: الطريدة التي يجب أن تذبح، وفي سجلات المسؤولين: النسيّ المنسيّ، وفي سجلات أصحاب القرار في وزارة الكهرباء: الهباء المنثور.. وليخطّوا الشعار الآتي: موتوا برداً، وغيظاً، وكمداً، وعتماً، ولتذهبوا أنتم…
-
المؤتمرات النقابية في اتحاد عمال دمشق
بدأت النقابات العمالية عقد مؤتمراتها النقابية من تاريخ 22/1/،2017 وأبرز ما طُرح فيها: نقابة عمال الصحة إعادة النظر بالبيروقراطية المتبعة في وزارة الصحة، والتأكيد على محاربة الفساد الإداري والمالي، وضرورة توفير الأدوية للأمراض المزمنة، وضبط الأسعار في المشافي الخاصة، والعمل على صيانة الاجهزة في المشافي، وحل الإشكالية بين نقابة المعلمين…
شباب و مجتمع
-
نريد حكومة حرب لا شعارات
على مدى سنوات الحرب السورية التي لم تشهدها بقعة جغرافية في تاريخ البشرية، لم يحظَ السوريون بحكومة ترتقي إلى واقعهم المأساوي المحتاج في كل لحظة إلى قلب حار وعقل بارد ويد نظيفة وحنون تمتد إليهم، لتكون لهم عوناً وسنداً في أفظع محنة عاشها إنسان. فمنذ الأيام الأولى لتلك الاحتجاجات، بقي…العدد 756 الثلاثاء, 25 نيسان/أبريل 2017 بقلم إيمان أحمد ونوس
-
السوري الباقي... حصار مزدوج!
لم تشذّ حكومة سورية عن النهج العام الذي اتبعته الحكومات المتعاقبة، منذ اتباع نهج الانفتاح الاقتصادي والخصخصة، المواربة بداية والسافرة لاحقاً، بتوجيهات من السلطة السياسية طبعاً. المفارقة كانت أنه في الوقت الذي كانت فيه السلطة السياسية توغل في الذهاب إلى تشجيع القطاع الخاص، وخاصة غير الإنتاجي منه (الريعي)، وتعطيه إعفاءات…العدد 756 الثلاثاء, 25 نيسان/أبريل 2017 بقلم حسين خليفة
-
قرارات من ورق وحبر
ست سنوات من النزاع في سورية، ولا ندري ما هو اللقب الحقيقي والسبب المباشر لهذا النزاع، هل هو لقمع الإرهاب والفتنة، أم للقمة العيش، أم هو لخنق المواطن السوري أكثر فأكثر، أو لظهور طبقة من المجتمع على حساب طبقة أخرى. ست سنوات ولم نعد نرى على أرض الواقع الطبقة الوسطى…العدد 756 الثلاثاء, 25 نيسان/أبريل 2017 بقلم وعد حسون نصر
- شرفات الكلام
- مجتمع
- دراسات
- ثقافة وفنون
- علوم بيئة انترنت
- الصفحة الأخيرة