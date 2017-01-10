أخر المواضيع
-
الأمريكيون والأتراك يحاولون نسف المساعي السلمية
-
مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على مشروع القرار الروسي بشأن وقف إطلاق النار في سورية
-
الحكومة وأزمة مياه الشرب
-
النصر في حلب
-
وفد من المحامين اليونانيين يزور الشيوعي السوري الموحد
الصفحة الأولى
-
الأمريكيون والأتراك يحاولون نسف المساعي السلمية
في إحدى جولاته الانتخابية قال المرشح الجمهوري ترامب إن أوباما هو خالق داعش، وساعدته في ذلك الميسز كلينتون. بغض النظر عن حيثيات الاتهام فنحن لا نعرف تماماً إلى أي مبررات استند ترامب في اتهامه، لكننا نعرف تماماً أن وراء (براغماتية) أوباما التي خدعت الكثيرين، تلطت رغبة محمومة في تنفيذ مخطط…
-
مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على مشروع القرار الروسي بشأن وقف إطلاق النار في سورية
تبنى مجلس الأمن الدولي، السبت 31 كانون الأول (ديسمبر) ، بالإجماع، مشروع القرار الذي أعدته روسيا لدعم اتفاقات الهدنة في سوريا وإطلاق العملية السياسية لتسوية الأزمة التي تمر بها البلاد. وأكد المجلس ، من خلال إقرار المشروع، أنه اطلع على الوثائق المذكورة، التي تم التوصل إليها بين الحكومة السورية والمعارضة…
-
الحكومة وأزمة مياه الشرب
أقدمت قوى الإرهاب والظلام قبل أكثر من شهر على تلويث نبع الفيجة الذي يشرب منه سكان دمشق وريفه الغربي، مرتكبة جريمة مريعة ترقى إلى مصاف الجرائم الكبرى الموجهة ضد الإنسانية. ومع الأسف لم تتطرق إلى ذلك صحافة ما يسمى بالعالم الحر الذي يتاجر بالإنسانية، ولا معظم الصحافة العربية، التي لم…
أحداث ومناسبات
شؤون عربية ودولية
-
احتفالاً بالذكرى الـ92 لتأسيس الحزب..3محاضرات ومعرض توثيقي في ثقافي أبو رمانة
بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لتأسيس الحزب الشيوعي السوري أقام الحزب الشيوعي السوري الموحد، فعالية سياسية- اقتصادية- نقابية- ثقافية..استمرت لمدة ثلاثة أيام من 26 ولغاية 28 كانون الأول 2016 في المركز الثقافي العربي بأبي رمانة بدمشق. تضمنت الفعالية ثلاث محاضرات: * الأولى للرفيق حنين نمر، الأمين العام للحزب الشيوعي السوري الموحد- …
-
«سورية.. اليوم وغداً».. محاضرة للرفيق حنين نمر
بعد أن افتتح الرفيق حنين نمر، الأمين العام للحزب الشيوعي السوري الموحد، المعرض التوثيقي لتاريخ الحزب، الذي يتوج به الحزب احتفالاته بالذكرى الـ92 للتأسيس، وذلك يوم الاثنين 26/12/2016 في المركز الثقافي العربي بدمشق- أبو رمانة، ألقى، في قاعة المحاضرات بالمركز، محاضرة بعنوان (سورية اليوم وغداً)، هنا النص الكامل لها: يتّفقُ…
-
التطورات الاقتصادية والاجتماعية في ظل الأزمة (1)
محاضرة للرفيق فؤاد اللحام ألقى الرفيق فؤاد اللحام، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد، أمين سر جمعية العلوم الاقتصادية محاضرة في احتفالية الذكرى الثانية والتسعين لتأسيس الحزب الشيوعي في المركز الثقافي العربي 27/12/2016 ننشر هنا الجزء الأول منها: أولاً- الوضع قبل الأزمة اضافت الأزمة التي تشهدها سورية منذ آذار…
شؤون اقتصادية
-
إعادة تدوير عجلة الإنتاج
تحت هذا العنوان عقدت الاتحادات السورية للتجارة والصناعة والحرفيين والمصدرين لقاء تشاورياً مع حشد كبير من أعضائها لإعداد مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء حول المشاكل التي يواجهها أعضاء هذه الاتحادات ومقترحات معالجتها. قام المشاركون بعرض المشاكل التي يواجهونها، سواء في إعادة تأهيل منشآتهم أو في تشغيلها حالياً. تركزت المشاكل التي أثارها…العدد 751 الأربعاء, 28 كانون1/ديسمبر 2016 بقلم فؤاد اللحام
-
الشمال والجنوب ومستقبل العالم
(إنّ (العالم الآخر)، فيما يجري بناؤه يكون دوماً حمّال أوجه: فهو يحمل في داخله الأقبح والأحسن معاً، والاثنان (محتملان).. لقد قامت موجةٌ أولى من المبادرات، قادتها شعوب وأمم ودول الهامش خلال القرن العشرين، واستمرّت حتى 1980… لقد انطلقت، بالفعل، موجةٌ ثانية. هل ستكون أكثر فعالية هذه المرّة؟ هل ستذهب أبعد…
-
الآثار الاجتماعية الاقتصادية للأزمة السورية
يا عيوناً بكى فيها السلام قتلت الحرب كل حروف الكلام رحل اليمام وعاد للخلف الأمام تعرى الحق ولبس الباطل ثوب الظلام قرى ومدن بكى في سمائها الحمام. هل المجتمع السوري أحد أسباب الأزمة أم هو الضحية؟ ست سنوات من عمر الحرب والحلّ مازال مفقوداً بين الأمس واليوم! يتميز المجتمع…
المواضيع الأكثر قراءة
- على الطريق سائرون تمت قراءته 69054 مرة
- سيذكرك شعبنا مناضلاً في سبيل حرية الوطن! تمت قراءته 66415 مرة
- عاش ومات نظيف الفكر واليد تمت قراءته 65876 مرة
- حياة خصبة وقاسية تمت قراءته 64716 مرة
- محطات مع يوسف الفيصل تمت قراءته 62322 مرة
- تعلمنا منك الصبر والمثابرة والنضال تمت قراءته 61259 مرة
- في ذمة التاريخ... أبا خلدون! تمت قراءته 60844 مرة
- الرفيق يوسف الفيصل (أبو خلدون) حزبي ووطني بامتياز امتزج تاريخه الشخصي بتاريخ حزبه ووطنه تمت قراءته 59660 مرة
- زواج السترة تمت قراءته 58419 مرة
- يوسف الفيصل قامة وطنية متجددة تمت قراءته 57927 مرة
شؤون محلية
-
تفاقم أزمة المحروقات بطرطوس.. نقص أم سوء توزيع؟!
لا اعتقد أننا نجافي الحقيقة أو نكشف أسرارنا عندما نتحدث عن تفاقم أزمة المحروقات بطرطوس. تلك الأزمة التي تختفي وتظهر بين شهر وشهر أو بين أسبوع وآخر. المواطن الطرطوسي الذي كان في منأى عن الأعمال الإرهابية بالرغم من وقوع بعضها مؤخراً سواء تلك التي جرت في منطقة الكراجات الجديدة أو…العدد 752 الثلاثاء, 10 كانون2/يناير 2017 بقلم رمضان إبراهيم
-
ليمون الساحل..من التراب والى التراب!
إن من أصعب وأقسى الأشياء والتحديات في هذا الزمن أن يكون المرء إنساناً،أن يغمض عينيه ويشرع الخيال أمام مداركه فيحلم بإنسان متجسد داخله، إنسان يعيش في زمن جميل،زمن تنتفي منه الحرب ومخلفات الحرب من فقدان المواد الأولية وغلاء الأسعار واللهاث وراء تأمين الغاز والمازوت والمياه مؤخراً.. سيحلم حتما بإنسان كريم…
-
أهالي المزة خلف مشفى الرازي مهددون بالتشريد
زار وفد من أهالي وساكني منطقة تنظيم المزة - خلف مشفى الرازي جريدة (النور) وشرحوا معاناتهم والواقع المؤلم وذلك نتيجة عدم بدء محافظة دمشق بإشادة أبنية السكن البديل وتسليمه لمستحقيه خلال المدة التي حددها المرسوم التشريعي 66 الصادر بتاريخ 18/9/2012 بصريح نص المادة 45 (تلتزم محافظة دمشق فيما يخص المنطقتين…
شباب و مجتمع
-
الاستلاب... تغييب للوعي والإدراك
الاستلاب عملية نفسية، الهدف منها تحويل وعي الإنسان والمجتمع إلى نقيض ما يجب أن يقدمه هذا الوعي لخدمة الإنسانية. من الواضح أن الصورة الثقافية المثالية لمجتمعنا اليوم بعيدة كل البعد عن الواقع بكل ما يعتمل فيه من تناقضات وأزمات اجتماعية تكاد تذهب بالبنية الأخلاقية للفرد والمجتمع على حدٍّ سواء. نحن…العدد 752 الأربعاء, 11 كانون2/يناير 2017 بقلم إيمان أحمد ونوس
-
مستلبون... والله أعلم
الاستلاب متعدد الجوانب، يفعل فعله لدى المجتمعات والأفراد كنتيجة طبيعية للتفاوت الطبقي بشكل أساسي، ثم يأتي التفاوت المعرفي والحضاري والثقافي والجسدي... الخ بدرجات متفاوتة. في محاولة لتعريف الاستلاب أستطيع القول ببساطة ودون مصطلحات غائمة وحمّالة أوجه، بأنه فقدان الخصائص والصفات الذاتية والطبيعية أمام خصائص وصفات خارجية وافدة تحت تأثير تفاوت…العدد 752 الأربعاء, 11 كانون2/يناير 2017 بقلم حسين خليفة
-
بوعينا لذاتنا... لن نُسلَب الحياة
يُعَرّف غسيل الأدمغة على أنه تحويل الفرد عن اتجاهاته وقيمه وأنماطه السلوكية وقناعاته وتبنيه قيم أخرى تعرضها عليه الآخرُ الذي يكون إمّا فرداً أو مؤسسة أو دولة، وهذا يتوافق كلياً مع رأي جاك إلول الذي عَرَّفَ الاستلاب على أنه انسلاخ الشخص عن نفسه ليُصبح خاضعاً لشخصٍ آخر، ومن ثم مُتَمَثَلاً…العدد 752 الأربعاء, 11 كانون2/يناير 2017 بقلم إيناس ونوس
- شرفات الكلام
- مجتمع
- دراسات
- ثقافة وفنون
- علوم بيئة انترنت
- الصفحة الأخيرة