 العدد:752
تاريخ 11/ كانون الثاني/ 2016
 

أخر المواضيع

  • الأمريكيون والأتراك يحاولون نسف المساعي السلمية

    الأمريكيون والأتراك يحاولون نسف المساعي السلمية

  • مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على مشروع القرار الروسي بشأن وقف إطلاق النار في سورية

    مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على مشروع القرار الروسي بشأن وقف إطلاق النار في سورية

  • الحكومة وأزمة مياه الشرب

    الحكومة وأزمة مياه الشرب

  • النصر في حلب

    النصر في حلب

  • وفد من المحامين اليونانيين يزور الشيوعي السوري الموحد

    وفد من المحامين اليونانيين يزور الشيوعي السوري الموحد

الصفحة الأولى

  • الأمريكيون والأتراك يحاولون نسف المساعي السلمية
    الأمريكيون والأتراك يحاولون نسف المساعي السلمية  في إحدى جولاته الانتخابية قال المرشح الجمهوري ترامب إن أوباما هو خالق داعش، وساعدته في ذلك الميسز كلينتون. بغض النظر عن حيثيات الاتهام فنحن لا نعرف تماماً إلى أي مبررات استند ترامب في اتهامه، لكننا نعرف تماماً أن وراء (براغماتية) أوباما التي خدعت الكثيرين، تلطت رغبة محمومة في تنفيذ مخطط…
    العدد 752 الأربعاء, 11 كانون2/يناير 2017 بقلم
  • مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على مشروع القرار الروسي بشأن وقف إطلاق النار في سورية
    مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على مشروع القرار الروسي بشأن وقف إطلاق النار في سورية تبنى مجلس الأمن الدولي، السبت 31 كانون الأول (ديسمبر) ، بالإجماع، مشروع القرار الذي أعدته روسيا لدعم اتفاقات الهدنة في سوريا وإطلاق العملية السياسية لتسوية الأزمة التي تمر بها البلاد. وأكد المجلس ، من خلال إقرار المشروع، أنه اطلع على الوثائق المذكورة، التي تم التوصل إليها بين الحكومة السورية والمعارضة…
    العدد 752 الأربعاء, 11 كانون2/يناير 2017 بقلم
  • الحكومة وأزمة مياه الشرب
    الحكومة وأزمة مياه الشرب  أقدمت قوى الإرهاب والظلام قبل أكثر من شهر على تلويث نبع الفيجة الذي يشرب منه سكان دمشق وريفه الغربي، مرتكبة جريمة مريعة ترقى إلى مصاف الجرائم الكبرى الموجهة ضد الإنسانية. ومع الأسف لم تتطرق إلى ذلك صحافة ما يسمى بالعالم الحر الذي يتاجر بالإنسانية، ولا معظم الصحافة العربية، التي لم…
    العدد 752 الأربعاء, 11 كانون2/يناير 2017 بقلم
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أحداث ومناسبات

الافتتاحية

  • يؤيدان علناً ويتآمران سراً!
    الاتفاق الثلاثي الهام الذي نتج عن اجتماع وزراء خارجية كل من روسيا وإيران وتركيا، بخصوص الأزمة السورية والدعوة الموجهة إلى المعارضين السوريين للمشاركة في الاجتماع الأول الذي سيعقد في (الأستانا) عاصمة كازاخستان، بغية إطلاق حوار سوري- سوري دون شروط مسبقة، هو اتفاق يدشن بداية مرحلة جديدة من مراحل الأزمة والجهود الرامية إلى حلها بوسائل سياسية. من الطبيعي التساؤل على نطاق واسع حول أسباب القبول المعلن لتركيا بالانخراط في هذه الدعوة، بعد كل المواقف الإجرامية التي…
    مكتوب عن الأربعاء, 11 كانون2/يناير 2017 04:31
    العدد 752
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شؤون عربية ودولية

  • احتفالاً بالذكرى الـ92 لتأسيس الحزب..3محاضرات ومعرض توثيقي في ثقافي أبو رمانة
    احتفالاً بالذكرى الـ92 لتأسيس الحزب..3محاضرات ومعرض توثيقي في ثقافي أبو رمانة  بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لتأسيس الحزب الشيوعي السوري أقام الحزب الشيوعي السوري الموحد، فعالية سياسية- اقتصادية- نقابية- ثقافية..استمرت لمدة ثلاثة أيام من 26 ولغاية 28 كانون الأول 2016 في المركز الثقافي العربي بأبي رمانة بدمشق. تضمنت الفعالية ثلاث محاضرات: * الأولى للرفيق حنين نمر، الأمين العام للحزب الشيوعي السوري الموحد- …
    العدد 752 الأربعاء, 11 كانون2/يناير 2017 بقلم
  • «سورية.. اليوم وغداً».. محاضرة للرفيق حنين نمر
    «سورية.. اليوم وغداً».. محاضرة للرفيق حنين نمر بعد أن افتتح الرفيق حنين نمر، الأمين العام للحزب الشيوعي السوري الموحد، المعرض التوثيقي لتاريخ الحزب، الذي يتوج به الحزب احتفالاته بالذكرى الـ92 للتأسيس، وذلك يوم الاثنين 26/12/2016 في المركز الثقافي العربي بدمشق- أبو رمانة، ألقى، في قاعة المحاضرات بالمركز، محاضرة بعنوان (سورية اليوم وغداً)، هنا النص الكامل لها:   يتّفقُ…
    العدد 752 الأربعاء, 11 كانون2/يناير 2017 بقلم
  • التطورات الاقتصادية والاجتماعية في ظل الأزمة (1)
    محاضرة للرفيق فؤاد اللحام  ألقى الرفيق فؤاد اللحام، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد، أمين سر جمعية العلوم الاقتصادية محاضرة في احتفالية الذكرى الثانية والتسعين لتأسيس الحزب الشيوعي في المركز الثقافي العربي 27/12/2016 ننشر هنا الجزء الأول منها: أولاً- الوضع قبل الأزمة اضافت الأزمة التي تشهدها سورية منذ آذار…
    العدد 752 الأربعاء, 11 كانون2/يناير 2017 بقلم
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شؤون اقتصادية

  • إعادة تدوير عجلة الإنتاج
    إعادة تدوير عجلة الإنتاج تحت هذا العنوان عقدت الاتحادات السورية للتجارة والصناعة والحرفيين والمصدرين لقاء تشاورياً مع حشد كبير من أعضائها لإعداد مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء حول المشاكل التي يواجهها أعضاء هذه الاتحادات ومقترحات معالجتها. قام المشاركون بعرض المشاكل التي يواجهونها، سواء في إعادة تأهيل منشآتهم أو في تشغيلها حالياً. تركزت المشاكل التي أثارها…
    العدد 751 الأربعاء, 28 كانون1/ديسمبر 2016 بقلم
  • الشمال والجنوب ومستقبل العالم
    الشمال والجنوب ومستقبل العالم (إنّ (العالم الآخر)، فيما يجري بناؤه يكون دوماً حمّال أوجه: فهو يحمل في داخله الأقبح والأحسن معاً، والاثنان (محتملان).. لقد قامت موجةٌ أولى من المبادرات، قادتها شعوب وأمم ودول الهامش خلال القرن العشرين، واستمرّت حتى 1980… لقد انطلقت، بالفعل، موجةٌ ثانية. هل ستكون أكثر فعالية هذه المرّة؟ هل ستذهب أبعد…
    العدد 751 الأربعاء, 28 كانون1/ديسمبر 2016 بقلم
  • الآثار الاجتماعية الاقتصادية للأزمة السورية
    الآثار الاجتماعية الاقتصادية للأزمة السورية يا عيوناً بكى فيها السلام قتلت الحرب كل حروف الكلام رحل اليمام وعاد للخلف الأمام تعرى الحق ولبس الباطل ثوب الظلام قرى ومدن بكى في سمائها الحمام.   هل المجتمع السوري أحد أسباب الأزمة أم هو الضحية؟ ست سنوات من عمر الحرب والحلّ مازال مفقوداً بين الأمس واليوم! يتميز المجتمع…
    العدد 750 الأربعاء, 21 كانون1/ديسمبر 2016 بقلم
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شؤون محلية

  • تفاقم أزمة المحروقات بطرطوس.. نقص أم سوء توزيع؟!
    تفاقم أزمة المحروقات بطرطوس.. نقص أم سوء توزيع؟!  لا اعتقد أننا نجافي الحقيقة أو نكشف أسرارنا عندما نتحدث عن تفاقم أزمة المحروقات بطرطوس. تلك الأزمة التي تختفي وتظهر بين شهر وشهر أو بين أسبوع وآخر. المواطن الطرطوسي الذي كان في منأى عن الأعمال الإرهابية بالرغم من وقوع بعضها مؤخراً سواء تلك التي جرت في منطقة الكراجات الجديدة أو…
    العدد 752 الثلاثاء, 10 كانون2/يناير 2017 بقلم
  • ليمون الساحل..من التراب والى التراب!
    ليمون الساحل..من التراب والى التراب!  إن من أصعب وأقسى الأشياء والتحديات في هذا الزمن أن يكون المرء إنساناً،أن يغمض عينيه ويشرع الخيال أمام مداركه فيحلم بإنسان متجسد داخله، إنسان يعيش في زمن جميل،زمن تنتفي منه الحرب ومخلفات الحرب من فقدان المواد الأولية وغلاء الأسعار واللهاث وراء تأمين الغاز والمازوت والمياه مؤخراً.. سيحلم حتما بإنسان كريم…
    العدد 752 الثلاثاء, 10 كانون2/يناير 2017 بقلم
  • أهالي المزة خلف مشفى الرازي مهددون بالتشريد
    أهالي المزة خلف مشفى الرازي مهددون بالتشريد  زار وفد من أهالي وساكني منطقة تنظيم المزة - خلف مشفى الرازي جريدة (النور) وشرحوا معاناتهم والواقع المؤلم وذلك نتيجة عدم بدء محافظة دمشق بإشادة أبنية السكن البديل وتسليمه لمستحقيه خلال المدة التي حددها المرسوم التشريعي 66 الصادر بتاريخ 18/9/2012 بصريح نص المادة  45  (تلتزم محافظة دمشق فيما يخص المنطقتين…
    العدد 752 الثلاثاء, 10 كانون2/يناير 2017 بقلم
+ المزيد ضمن الشؤون المحلية

شباب و مجتمع

  • الاستلاب... تغييب للوعي والإدراك
    الاستلاب... تغييب للوعي والإدراك  الاستلاب عملية نفسية، الهدف منها تحويل وعي الإنسان والمجتمع إلى نقيض ما يجب أن يقدمه هذا الوعي لخدمة الإنسانية. من الواضح أن الصورة الثقافية المثالية لمجتمعنا اليوم بعيدة كل البعد عن الواقع بكل ما يعتمل فيه من تناقضات وأزمات اجتماعية تكاد تذهب بالبنية الأخلاقية للفرد والمجتمع على حدٍّ سواء. نحن…
    العدد 752 الأربعاء, 11 كانون2/يناير 2017 بقلم
  • مستلبون... والله أعلم
    مستلبون... والله أعلم الاستلاب متعدد الجوانب، يفعل فعله لدى المجتمعات والأفراد كنتيجة طبيعية للتفاوت الطبقي بشكل أساسي، ثم يأتي التفاوت المعرفي والحضاري والثقافي والجسدي... الخ بدرجات متفاوتة. في محاولة لتعريف الاستلاب أستطيع القول ببساطة ودون مصطلحات غائمة وحمّالة أوجه، بأنه فقدان الخصائص والصفات الذاتية والطبيعية أمام خصائص وصفات خارجية وافدة تحت تأثير تفاوت…
    العدد 752 الأربعاء, 11 كانون2/يناير 2017 بقلم
  • بوعينا لذاتنا... لن نُسلَب الحياة
    بوعينا لذاتنا... لن نُسلَب الحياة يُعَرّف غسيل الأدمغة على أنه تحويل الفرد عن اتجاهاته وقيمه وأنماطه السلوكية وقناعاته وتبنيه قيم أخرى تعرضها عليه الآخرُ الذي يكون إمّا فرداً أو مؤسسة أو دولة، وهذا يتوافق كلياً مع رأي جاك إلول الذي عَرَّفَ الاستلاب على أنه انسلاخ الشخص عن نفسه ليُصبح خاضعاً لشخصٍ آخر، ومن ثم مُتَمَثَلاً…
    العدد 752 الأربعاء, 11 كانون2/يناير 2017 بقلم
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