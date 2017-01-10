أخر المواضيع

الاتفاق الثلاثي الهام الذي نتج عن اجتماع وزراء خارجية كل من روسيا وإيران وتركيا، بخصوص الأزمة السورية والدعوة الموجهة إلى المعارضين السوريين للمشاركة في الاجتماع الأول الذي سيعقد في (الأستانا) عاصمة كازاخستان، بغية إطلاق حوار سوري- سوري دون شروط مسبقة، هو اتفاق يدشن بداية مرحلة جديدة من مراحل الأزمة والجهود الرامية إلى حلها بوسائل سياسية. من الطبيعي التساؤل على نطاق واسع حول أسباب القبول المعلن لتركيا بالانخراط في هذه الدعوة، بعد كل المواقف الإجرامية التي…