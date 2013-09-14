أخر المواضيع

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الحزب الشيوعي السوري الموحد يحيي الذكرى الثانية والتسعين لتأسيسه
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سورية.. اليوم وغداً
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استعادة حلب فتحت الآفاق أمام المساعي السياسية
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لافروف: موسكو وأنقرة وطهران ستضمن تنفيذ اتفاق بين دمشق والمعارضة
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نصرالله: نصر حلب تحقق بفضل صمود الشعب السوري وقيادته وتضحيات جيشه
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الحزب الشيوعي السوري الموحد يحيي الذكرى الثانية والتسعين لتأسيسه
الأمين العام للحزب لـ (النور):نشهد اليوم نشاطاً وطنياً مجيّراً لمصلحة صمود سورية ضد الإرهاب وضد الهيمنة الأمريكية على العالم. افتتح الرفيق حنين نمر، الأمين العام للحزب الشيوعي السوري الموحد ، المعرض التوثيقي الذي نظمه الحزب في الذكرى الثانية والتسعين لتأسيسه، على أنغام النشيد الوطني السوري، وذلك بمشاركة عدد من الشخصيات…العدد 751 الأربعاء, 28 كانون1/ديسمبر 2016 بقلم أحمد اسماعيل
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سورية.. اليوم وغداً
بعد أن افتتح الرفيق حنين نمر، الأمين العام للحزب الشيوعي السوري الموحد، المعرض التوثيقي لتاريخ الحزب، الذي يتوج به الحزب احتفالاته بالذكرى الـ92 للتأسيس، وذلك يوم الاثنين 26/12/2016 في المركز الثقافي العربي بدمشق- أبو رمانة، ألقى، في قاعة المحاضرات بالمركز، محاضرة بعنوان ( سورية اليوم وغداًً)، هنا النص الكامل لها: …
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لافروف: موسكو وأنقرة وطهران ستضمن تنفيذ اتفاق بين دمشق والمعارضة
واشنطن ممتعضة من (اجتماع موسكو) أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو وأنقرة وطهران مستعدة لوضع اتفاق بين السلطات السورية والمعارضة، ولأن تكون أطرافاً ضامنة لتنفيذه. وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقده وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في أعقاب محادثات ثلاثية على مستوى وزراء الخارجية والدفاع في موسكو حول…
أحداث ومناسبات
شؤون عربية ودولية
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معركة توحيد حلب
في عام 2012 كانت القرى والبلدات والأحياء السورية تتساقط واحدة تلوى الأخرى بيد الجماعات الإسلامية المسلحة, كادت مدينة حمص أن تخرج إمارة مستقلة، صارت حلب القديمة مركزاً عميقاً للفاشية الإسلامية، في حين ضاقت العاصمة بغوطتيها الشرقية والغربية. كان المشهد شديد السواد بالنسبة للمجتمع السوري, وكان خصوم دمشق في باريس والرياض…العدد 751 الأربعاء, 28 كانون1/ديسمبر 2016 بقلم صفوان داؤد
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إسرائيل ترد على مجلس الأمن بـ 5600 وحدة استيطانية
قال مسؤولون في بلدية الاحتلال الإسرائيلية يوم الأحد 25/12/2016، إن (اللجنة المحلية للتخطيط والبناء) في القدس المحتلة تتجه للمصادقة الأربعاء المقبل على بناء 5600 وحدة في مستوطنات القدس خلال الأسبوعين المقبلين، رداً على قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان والمطالبة بوقفه، والذي دفع بوزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى حد…
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لماذا الهجوم على تدمر مؤخراً؟
عندما شعرت الولايات المتحدة أن تحرير شرقي حلب من أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة، وفي مقدمتها النصرة، أصبح قاب قوسين أو أدنى، أوعزت إلى تنظيم داعش الإرهابي بمهاجمة مدينة تدمر التي كان قد طُرد منها في شهر آذار الماضي، حتى أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي كارتر الخاطفة جاءت في هذا السياق،…العدد 751 الأربعاء, 28 كانون1/ديسمبر 2016 بقلم د. صياح عزام
شؤون اقتصادية
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إعادة تدوير عجلة الإنتاج
تحت هذا العنوان عقدت الاتحادات السورية للتجارة والصناعة والحرفيين والمصدرين لقاء تشاورياً مع حشد كبير من أعضائها لإعداد مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء حول المشاكل التي يواجهها أعضاء هذه الاتحادات ومقترحات معالجتها. قام المشاركون بعرض المشاكل التي يواجهونها، سواء في إعادة تأهيل منشآتهم أو في تشغيلها حالياً. تركزت المشاكل التي أثارها…العدد 751 الأربعاء, 28 كانون1/ديسمبر 2016 بقلم فؤاد اللحام
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الشمال والجنوب ومستقبل العالم
(إنّ (العالم الآخر)، فيما يجري بناؤه يكون دوماً حمّال أوجه: فهو يحمل في داخله الأقبح والأحسن معاً، والاثنان (محتملان).. لقد قامت موجةٌ أولى من المبادرات، قادتها شعوب وأمم ودول الهامش خلال القرن العشرين، واستمرّت حتى 1980… لقد انطلقت، بالفعل، موجةٌ ثانية. هل ستكون أكثر فعالية هذه المرّة؟ هل ستذهب أبعد…
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الآثار الاجتماعية الاقتصادية للأزمة السورية
يا عيوناً بكى فيها السلام قتلت الحرب كل حروف الكلام رحل اليمام وعاد للخلف الأمام تعرى الحق ولبس الباطل ثوب الظلام قرى ومدن بكى في سمائها الحمام. هل المجتمع السوري أحد أسباب الأزمة أم هو الضحية؟ ست سنوات من عمر الحرب والحلّ مازال مفقوداً بين الأمس واليوم! يتميز المجتمع…
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شؤون محلية
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حق العمل وسيلة لاستغلال العامل
العمل من أهم مقومات الحياة البشرية..فمنذ أن خلق آدم وحط خطاه في هذه الأرض وهو يعمل ويحاول كسب قوت يومه والقدرة على العيش الكريم.. وتلبية احتياجات الحياة الأساسية.. ولحق به الأنبياء فكانوا يعملون ويكتسبون من رعي الأغنام والتجارة والحرف كلها... إلى أن وصل الزمن بنا إلى هنا.. فعلى كل واحد…العدد 751 الأربعاء, 28 كانون1/ديسمبر 2016 بقلم قمر عبدالعزيز الخطيب
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معاناة أهالي وادي المشاريع وحي الرز
أهالي الحيين منذ سنين طويلة وهم يطالبون من خلال العرائض والشكاوي ببناء مدرسة ومستوصف وخدمات ضرورية. المنطقة منذ أن وجدت تفتقر لمدرسة ابتدائية، وأبناء الحيين يعاني تلاميذهم برد الشتاء والصقيع وحرارة الصيف.. ودفع أجور للسيارات لذهابهم إلى مدارس مشروع دمر، وأيضاً تفتقر لمستوصف وفرن، والأمهات يحملن أطفالهم الرضع من أجل…
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كل هذا حدث في 2016
يختم خريف الحرب موسمه السادس بقساوة أكثر رأفة ورحمة من صقيع حكومات الحرب المتتالية التي جعلت من يوميات السوريين ألواحاً جليدية وضعتها في متحف الحرب التي لم تخمد نيرانها رغم كل الأرواح التي أطفأت نورها. مرّ عام 2016 بأحداث كثيرة مؤلمة وصعبة جعلت المواطن يعيش في الحضيض وأدنى مستويات الحياة،…العدد 750 الأربعاء, 21 كانون1/ديسمبر 2016 بقلم سليمان أمين
شباب و مجتمع
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إشراك الأطفال في الحروب جريمة بحق الحياة
طبقاً لإعلان حقوق الطفل المسمى إعلان جنيف الصادر عام 1924، يعترف الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم بأن على الإنسانية أن تقدّم للطفل خير ما عندها، بعيداً عن كل اعتبار يتعلق بالجنس، أو الجنسية، أو الدين. كما يجب أن يكون الطفل في وضع يمكّنه من النمو نموّاً عادياً من الناحية…العدد 751 الأربعاء, 28 كانون1/ديسمبر 2016 بقلم إيمان أحمد ونوس
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حروب الأطفال القادمة
يستقي الأطفال ألعابهم من البيئة المحيطة بهم، فأبناء قرية سورية في سبعينيات القرن الفائت كانت ألعابهم من صنع أيديهم من مواد في متناولهم من الطين، أغصان الشجر، الماء، الحجارة،... الخ، لم تكن الكهرباء وألعاب الكومبيوتر فضلاً عن ألعاب الموبايل و(بلاويه) قد دقّت أبواب مخيلاتهم الغضة والفسيحة في آن.. كان المختصون…العدد 751 الأربعاء, 28 كانون1/ديسمبر 2016 بقلم حسين خليفة
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اذهبوا بحقدكم بعيداً عن عالمهم!
هذا كان فيما مضى، أيام كانت الطفولة تحمل أسمى معاني البراءة والجمال، أيام كان الآباء يرون في أطفالهم ذاك المستقبل المنشود، والحلم المرجو، حين كان الطفل إنساناً له الحق في أن تفتح الدنيا والحياة له أبوابها على مداها الواسع. اليوم، لم يعد في بلادي أطفال!! هذي البلاد لم تعد تتسع…العدد 751 الأربعاء, 28 كانون1/ديسمبر 2016 بقلم إيناس ونوس
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