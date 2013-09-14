أخر المواضيع

أصداء معركة تحرير حلب لم تنتهِ بعدُ، بل الأصح القول إن أصداءها تكاد تبدأ الآن، وكان الكثيرون مقتنعين بل ويؤمنون بأنه، في ظل النظام الاستبدادي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكن لأي شعب أن يحقق طموحاته المشروعة. لقد خرق انتصار حلب هذه القناعة وذاك الإيمان، وبرهن أن الخضوع للإدارة الاستعمارية، أيا كانت، لم يعد قدراً محتوماً، وأن العبارات اليائسة التي يرددها الكثير من المتشائمين: مثل (العين لا تقاوم مخرزاً)، لم يعد لها مكان…