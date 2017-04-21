أخر المواضيع

في جو ليس من الخطأ اعتباره يحمل بذور التفاؤل، تنعقد جلسة جنيف 4 في 20/2/2017 بعد أن حقق اجتماع أستانا بعض الخطوات العملية على طريق البحث عن حل سياسي للأزمة السورية، ويفترض أن يكون اجتماع 20/2/2017 مكرساً لإيجاد آلية ثلاثية (روسية- إيرانية- تركية) للإشراف على وقف إطلاق النار، والتدقيق في أن العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب إنما تسير في الاتجاه الصحيح. لدى الخوض في غمار هذه المسألة والتوقع بشأنها نقف عند عناصر لا يُطمأن لها ولا…